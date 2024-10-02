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Гордума Таганрога выбрала главой города Светлану Камбулову

Депутаты гордумы Таганрога избрали на должность главы города экс-заместителя главы администрации муниципалитета Светлану Камбулову. Голосование завершилось около часа назад.

На должность главы также претендовал предприниматель Сергей Новиков. Прежний руководитель администрации Андрей Фатеев ранее объявил о том, что не будет вновь участвовать в конкурсе на должность главы Таганрога.

Прежде Светлана Камбулова была директором Департамента экономики Ростова-на-Дону, затем заместителем главы администрации донской столицы по экономике.

Дмитрий Ковалевский

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