В Тольятти депутатам не хватило информации по инвестпроекту «Экопарка»

Депутаты думы Тольятти провели выездное совещание на территории, где ООО «Экопарк» намерено реализовать инвестиционный проект по созданию прудов. На участке площадью 14,5 га близ трассы М-5 «Урал» в Комсомольском районе когда-то располагалась воинская часть.

Фото: Дума г. о. Тольятти

В 2022 году компания «Экопарк» стала резидентом ТОСЭР «Тольятти» и была включена в соответствующий реестр с обязательством инвестировать в свой проект более 132 млн руб. и создать 26 новых рабочих мест. Теперь инвестору потребовалось внести изменения в Правила землепользования и застройки в части дополнения регламентов территориальной зоны С-4 (Зона режимных объектов ограниченного доступа) видом разрешенного использования земельных участков «Рыбоводство».

На встрече с депутатами инвестор рассказал, что кроме прудов не исключает появление на территории и другой туристской инфраструктуры. Правда, всё это пока лишь на словах, а живьём парламентарии увидели пару экскаваторов, два грузовика и несколько углублений в земле.

«Наверное, начато благое дело, но пока трудно сказать достаточно ли оснований для работ, которые уже идут на земельном участке? Нужно увидеть мастер-план, разрешения на производство работ, подтверждение от сетевых компаний на предоставление инвестору энергоресурсов»,— заявил депутат Дмитрий Шевелев. Коллеги его поддержали, обратив внимание также на отсутствие ясности с вывозом грунта и источнику воды, необходимой для запуска и функционирования прудов.

Депутаты сошлись на том, что для принятия решения по корректировке Правил землепользования и застройки им не хватает информации.

Алексей Алексеев