Имущество экс-председателя краевого суда Кубани арестовано по иску Генпрокуратуры РФ

Кропоткинский городской суд Краснодарского края арестовал принадлежащее бывшему председателю краевого суда Александру Чернову движимое и недвижимое имущество, в том числе счета в пяти банках. Соответствующий иск был подан Генпрокуророй РФ. Об этом сообщил «Ъ-Кубань».

Соответствующий иск был подан Генпрокуророй РФ еще к 11 физическим и трем юридическим лицам. Предметом иска стало обращение в доход РФ имущества, полученного при нарушении законодательства о противодействии коррупции. Генпрокуратура потребовала арестовать все имущество ответчиков и запретить им ряд действий. Судья удовлетворила ходатайство надзорного органа.

По утверждению Генпрокуратуры РФ, господин Чернов, нарушал антикоррупционные законы, когда возглавлял Краснодарский краевой суд и после в отставке. Законы не позволяли экс-председателю заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью. Во время надзорных мероприятий ведомство установило, что он приобретал на территории Кубани хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход.

Также по версии Генпрокуратуры, Александр Чернов действовал в условиях непрерывного конфликта интересов и использовал судейские полномочия для капитализации собственных активов, а также принятия решений в пользу аффилированных структур. Полученные средства вовлекались в коммерческий оборот. В результате были сформированы активы на 7 млрд руб.

Анастасия Казуков