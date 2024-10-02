На свердловской трассе легковушка насмерть сбила 23-летнюю девушку
Во вторник, 1 октября, около 21:00 на 31 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Березовском районе Свердловской области легковой автомобиль сбил 23-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, от полученных травм она скончалась на месте аварии.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным Госавтоинспекции, 63-летний водитель Kia Sorento, двигаясь в направлении Екатеринбурга, сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта.
«Девушка-пешеход приехала с работы на автобусе в поселок Монетный и переходила дорогу по пешеходному переходу, в этот момент была сбита, была одета в темную одежду, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали»,— сказано в сообщении.
Отмечается, что водитель Kia имеет стаж вождения 26 лет, к административной ответственности привлекался семь раз, машиной управлял в трезвом виде. Мужчина пояснил, что не заметил пешехода в темное время суток.