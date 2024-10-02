В Сочи прозвучали сирены

В Сочи стартовала комплексная проверка систем оповещения. Местные жители и гости города в 10:40 услышали звуки электросирены. Это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Повторный сигнал запустят в 10:50, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

По сигналу сирен горожанам нужно включить телевизоры на любой из 10 каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы). Следует также включить радио на программу «Радио России».

Жителей просят сохранять спокойствие. Тревога учебная.

Мария Удовик