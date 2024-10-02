В Екатеринбурге могут снести пятиэтажку в рамках КРТ

В Екатеринбурге в ближайшие годы в программу КРТ могут включить пятиэтажный дом. Как рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на строительном форуме 100+ TechnoBuild, на 2025 год рассматривают площадку, которая включает пятиэтажный дом. Он уточнил, что администрация города опирается на пожелания жителей. Где именно находится данный дом, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Администрацией города на 2025 год прорабатывается одна территория, в границах которой расположен пятиэтажный многоквартирный дом, признанный установленным порядком аварийным»,— прокомментировал он.

Напомним, на начало августа в столице Урала заключено 11 договоров КРТ — семь о застройке жилой территории и четыре — нежилой. Из пяти одобренных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проектов три находятся на стадии согласования, еще по двум готовятся внеочередные собрания собственников и нанимателей помещений в домах на местах будущей застройки, а также продолжается работа по двум другим проектам КРТ.

Полина Хабарова, Мария Игнатова