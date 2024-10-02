В Екатеринбурге могут снести пятиэтажку в рамках КРТ
В Екатеринбурге в ближайшие годы в программу КРТ могут включить пятиэтажный дом. Как рассказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов на строительном форуме 100+ TechnoBuild, на 2025 год рассматривают площадку, которая включает пятиэтажный дом. Он уточнил, что администрация города опирается на пожелания жителей. Где именно находится данный дом, он не уточнил.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Администрацией города на 2025 год прорабатывается одна территория, в границах которой расположен пятиэтажный многоквартирный дом, признанный установленным порядком аварийным»,— прокомментировал он.
Напомним, на начало августа в столице Урала заключено 11 договоров КРТ — семь о застройке жилой территории и четыре — нежилой. Из пяти одобренных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проектов три находятся на стадии согласования, еще по двум готовятся внеочередные собрания собственников и нанимателей помещений в домах на местах будущей застройки, а также продолжается работа по двум другим проектам КРТ.