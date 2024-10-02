Компания Red Wings отменила рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно

В связи с закрытием воздушного пространства над Израилем и рекомендациями Росавиации компания Red Wings временно отменила рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам вернут деньги за билеты или предоставят возможность забронировать билеты на более поздние даты.

«Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана.

Дмитрий Ковалевский