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Компания Red Wings отменила рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно

В связи с закрытием воздушного пространства над Израилем и рекомендациями Росавиации компания Red Wings временно отменила рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам вернут деньги за билеты или предоставят возможность забронировать билеты на более поздние даты.

«Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана.

Дмитрий Ковалевский

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