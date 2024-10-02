Правительство Самарской области пересаживается на Lada Vesta

Началась процедура закупки первых 22 автомобилей Lada Vesta для правительства Самарской области. Предполагается, что на вазовские машины первыми пересядут министры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз» Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

В будущем областное правительство планирует закупить автомобили Lada Aura, как только их выпустят в серийное производство, и еще партию Lada Vesta. В то же время, как сообщили в правительстве региона, иностранные машины чиновников, которые были в эксплуатации в среднем по 15-18 лет, будут переданы в продажу.

В дальнейшем планируется перевести на продукцию АвтоВАЗа не только государственных, но и муниципальных служащих.

Алексей Алексеев