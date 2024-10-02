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Правительство Самарской области пересаживается на Lada Vesta

Началась процедура закупки первых 22 автомобилей Lada Vesta для правительства Самарской области. Предполагается, что на вазовские машины первыми пересядут министры.

Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

В будущем областное правительство планирует закупить автомобили Lada Aura, как только их выпустят в серийное производство, и еще партию Lada Vesta. В то же время, как сообщили в правительстве региона, иностранные машины чиновников, которые были в эксплуатации в среднем по 15-18 лет, будут переданы в продажу.

В дальнейшем планируется перевести на продукцию АвтоВАЗа не только государственных, но и муниципальных служащих.

Алексей Алексеев

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