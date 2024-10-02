В Тюменской области профилактические работы на ТВ и радио пройдут до 31 октября

В сетях Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в Тюменской области продлили профилактические работы до 31 октября, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным РТРС, они начались 30 сентября, ранее их планировали завершить 6 октября. В отдельных районах возможны перерывы в трансляции телерадиовещания: 3 сентября они вероятны в Аромашево, Новоалександровке и Сладково. Во всех населенных пунктах сигнал будет пропадать с 4 по 21 октября, максимальная продолжительность исчезновения сигнала — от 17 до 22 минут в сутки.

Перерывы трансляции телерадиосигнала коснутся «Радио России» и пакетов программ РТРС-1 (в их числе — «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ), РТРС-2 (в частности, «РЕН ТВ», «Спас», «Звезда», СТС, «Пятница», ТНТ) и РК «Воскресенье», «Радио России», «Волны ФМ» и «Слога ФМ». С 4 по 21 октября перерывы возможны на всех телерадиопрограммах.

Напомним, в апреле из-за плановых профилактических работ отключали несколько телеканалов и радиостанций в Свердловской области. Некоторые работы могли быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Ирина Пичурина