Более 200 жителей Приморска-Ахтарска получили компенсацию ущерба после атаки БПЛА

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жителям Приморска-Ахтарска, чье имущество пострадало от атаки БПЛА, оказали денежную помощь, сообщает оперштаб Кубани. 200 человек получили выплаты по 10 тыс. руб., еще двое по – 100 тыс. руб.

В настоящее время в двух многоквартирных домах по ул. Азовской продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В работах задействованы 20 человек и три единицы техники.

В ночь на пятое июля 2024 года над Приморско-Ахтарском были сбиты несколько беспилотников, запущенных украинскими боевиками. В результате госпитализировали шесть человек и погибла шестилетняя девочка.

Анастасия Казуков