В Самарской области назначены четыре министра

В Самарской области четыре министра избавились от приставки «временно исполняющий обязанности». Соответствующая информация появилась на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, Артур Абдрашитов назначен на пост министра туризма Самарской области. Регина Воробьева официально возглавила региональное Минсоцдемографии, Игорь Андреев — Минимущества и Ирина Никишина — министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Остальные министры продолжают работать в статусе «врио».

В июне текущего года Вячеслав Федорищев, на тот момент ¬— врио губернатора Самарской области, подписал постановление об освобождении от замещаемой должности членов правительства региона. В том же документе вице-губернаторы, министры, руководители департаментов были назначены обратно на прежние должности, но уже в качестве временно исполняющих обязанности. После официального избрания на пост губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев приступил к формированию правительства.

Георгий Портнов