«Уральские авиалинии» задержали рейсы в Дубай из-за ракетных атак по Израилю

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» маршрутов в Дубай (ОАЭ) из Екатеринбурга и московского Домодедово задержаны из-за ракетных атак по Израилю, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, задержаны следующие рейсы:

U6 737 Екатеринбург — Дубай: до 14:00;

U6 738 Дубай — Екатеринбург до 20:10;

U6 797 Домодедово — Дубай до 12:00;

U6 798 Дубай — Домодедово до 20:15.

В настоящее время специалисты авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в ОАЭ и обратно, не затрагивающие воздушное пространство этих государств.

Накануне по территории Израиля со стороны Ирана были выпущены ракеты. «Едиот ахронот» писало о 100 баллистических ракетах, The Jerusalem Post позднее сообщил о 181 ракете.

Напомним, в начале сентября «Уральские авиалинии» задержали рейсы из-за ограничения работы московских аэропортов на фоне атаки беспилотников в Подмосковье.

Ирина Пичурина