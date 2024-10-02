Компания основана в 1992 году. Вскоре после этого приобрела права на использование торговой марки Pony Express — американской почтовой службы, существовавшей во второй половине XIX века. В 1994 году открыто представительство Pony Express в Казахстане, через год — на Украине, в 2007 году компания вышла на рынок Армении. Сейчас имеет представительства в 11 странах ближнего зарубежья.

Компания специализировалась на экспресс-доставке документов, пакетов и грузов по принципу «от двери до двери». В декабре 2014 года принято решение об изменении стратегии. Кроме экспресс-доставки и визовых услуг Pony Express начала развивать складское хранение, обработку, управление запасами, маршрутизацию и экспедирование, став универсальным логистическим оператором.

В состав компании в России входят 84 экспресс-центра и более 5 тыс. партнерских пунктов выдачи. Общая площадь терминалов достигает 77,5 тыс. кв. м, а автопарк состоит из более чем 1 тыс. машин. В штате более 2,5 тыс. сотрудников. Pony Express управляется АО «Фрейт Линк», принадлежащим Игорю Ситникову. В 2023 году выручка «Фрейт Линк» составила 4,58 млрд руб., чистый убыток — 964,5 млн руб.