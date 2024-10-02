Что такое Международный резервный банк

Банк зарегистрирован на Украине 15 июня 2001 года как ЗАО «Банк НРБ-Украина» — «дочка» московского Национального резервного банка. В декабре 2007 года 100% акций приобретены Сбербанком. В августе 2008 года кредитное учреждение было переименовано в ПАО «Дочерний банк Сбербанка России».

К январю 2010 года банк занял 12-е место в группе крупнейших банков по классификации Нацбанка Украины, а в начале 2013 года вошел в десятку. В 2015 году сменил название на ПАО «Сбербанк». В 2016 году проведена докапитализация — уставный капитал увеличен на 4,3 млрд гривен ($159 млн), до 12,5 млрд гривен ($463 млн). Банк обслуживал более 1 млн частных лиц, более 28 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, а также 5 тыс. крупных украинских предприятий.

В январе 2016 года украинский Ощадбанк (название с украинского переводится как Сбербанк) оспорил в Хозяйственном суде Киева переименование «дочки» российского банка в 2015 году. В 2020 году, после четырех лет разбирательств, Верховный суд Украины признал право Ощадбанка на торговую марку «Сбербанк». 9 декабря 2021 года «дочка» Сбербанка сменила название с АО «Сбербанк» на Международный резервный банк (МР-банк).

25 февраля 2022 года — через сутки после начала специальной военной операции — Нацбанк Украины отозвал лицензию у МР-банка. 12 мая того же года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии 100% акций Международного резервного банка, находившихся в собственности у Сбербанка. Его активы были выставлены на продажу.