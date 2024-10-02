Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что такое Международный резервный банк

Досье

Банк зарегистрирован на Украине 15 июня 2001 года как ЗАО «Банк НРБ-Украина» — «дочка» московского Национального резервного банка. В декабре 2007 года 100% акций приобретены Сбербанком. В августе 2008 года кредитное учреждение было переименовано в ПАО «Дочерний банк Сбербанка России».

К январю 2010 года банк занял 12-е место в группе крупнейших банков по классификации Нацбанка Украины, а в начале 2013 года вошел в десятку. В 2015 году сменил название на ПАО «Сбербанк». В 2016 году проведена докапитализация — уставный капитал увеличен на 4,3 млрд гривен ($159 млн), до 12,5 млрд гривен ($463 млн). Банк обслуживал более 1 млн частных лиц, более 28 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, а также 5 тыс. крупных украинских предприятий.

В январе 2016 года украинский Ощадбанк (название с украинского переводится как Сбербанк) оспорил в Хозяйственном суде Киева переименование «дочки» российского банка в 2015 году. В 2020 году, после четырех лет разбирательств, Верховный суд Украины признал право Ощадбанка на торговую марку «Сбербанк». 9 декабря 2021 года «дочка» Сбербанка сменила название с АО «Сбербанк» на Международный резервный банк (МР-банк).

25 февраля 2022 года — через сутки после начала специальной военной операции — Нацбанк Украины отозвал лицензию у МР-банка. 12 мая того же года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии 100% акций Международного резервного банка, находившихся в собственности у Сбербанка. Его активы были выставлены на продажу.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...