Госдума приняла закон о лишении водительских прав за сокрытие номерных знаков

Госдума приняла в третьем чтении правительственные поправки к КоАП, позволяющие на 1–1,5 года лишать прав водителей, использующих устройства для скрытия или маскировки автомобильных номеров. Речь идет о специальных рамках, переворачивающих номерной знак при проезде под камерой (управляются пультом из салона); предполагается, что полицейские будут их конфисковывать при выявлении нарушения. Рамки используются, чтобы избежать штрафных «писем счастья» и чтобы сэкономить при движении по платным дорогам, где действует система безбарьерного проезда «Свободный поток» (ЦКАД, М-12). Сейчас использование таких устройств грозит штрафом в 5 тыс. руб. или лишением прав на срок до трех месяцев. Однако МВД признавало, что такое наказание не останавливает недобросовестных водителей: за шесть лет число нарушений увеличилось в полтора раза.

В первом чтении законопроект приняли 10 июля. Затем он дорабатывался, а 1 октября был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Иван Тяжлов