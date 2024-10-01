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Коммерсантъ FM
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Коммунисты придумали новые основания для лишения российского гражданства

Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов предложили лишать приобретенного гражданства РФ за совершение двух и более уголовных преступлений любой степени тяжести или трех и более административных правонарушений в области общественного порядка и безопасности. Соответствующие поправки к закону «О гражданстве» внесены в Думу 1 октября.

Как напоминают авторы в пояснительной записке, действующий закон разрешает лишать «новых россиян» паспорта РФ лишь за совершение ряда преступлений, преимущественно тяжких, таких как преступления террористической направленности, преступления против государства и т. п. В то же время совершение не входящего в этот перечень преступления лицом, уже имеющим судимость, основанием для прекращения гражданства не является. Между тем за последнее время в РФ «участились случаи совершения преступлений приезжими из стран бывшего СССР и получившими гражданство РФ, имеющими несколько судимостей за ранее совершенное умышленное преступление», подчеркивают депутаты. «Складывается ситуация, когда лица, приобретшие гражданство РФ и имеющие несколько судимостей… продолжают совершать преступления (правонарушения) и не боятся лишения гражданства РФ»,— говорится в документе.

В связи с этим господа Матвеев и Обухов предлагают включить в перечень оснований для прекращения гражданства новый пункт: «совершение двух и более преступлений, предусмотренных УК РФ, либо трех и более административных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП». Отметим, что в этой главе (она называется «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность») наряду с действиями экстремистской направленности (демонстрация нацистской символики, возбуждение ненависти либо вражды, дискредитация армии) описываются и весьма «легкие» правонарушения вроде мелкого хулиганства и распития алкоголя в общественных местах. Исключение авторы поправок готовы сделать только для россиян, постоянно проживающих в четырех новых субъектах РФ.

Из приложенных к законопроекту документов также следует, что его авторы обратились в несколько правоохранительных ведомств с просьбой высказать свою позицию по предложенной инициативе. Однако в МВД и Генпрокуратуре от комментариев уклонились, пообещав при необходимости представить свои отзывы в установленном официальном порядке, а в Следственном комитете сообщили, что «замечаний и предложений в пределах компетенции ведомства» не имеют.

Афанасий Сборов

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