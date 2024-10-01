«Выявление объекта археологии — это не приговор»

Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге открылся 1 октября секцией, посвященной выявлению объектов археологии как факторов, значительно осложняющих процесс строительства. Участники встречи обсудили возможные изменения в федеральном законе об объектах культурного наследия. По мнению экспертов, важно, чтобы он отвечал требованиям нынешнего времени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обсудить выявление археологического наследия на будущих стройплощадках и его последствия для застройщиков на международном форуме 100+ TechnoBuild собрались и екатеринбургские, и иногородние девелоперы, а также эксперты и представители ответственных ведомств.

«Мы не должны упустить что-то из исторического наследия, но надо понимать, что и жизнь не стоит на месте. И если нормативный акт тормозит движение вперед, нужно аккуратно и по согласованию со всеми заинтересованными лицами проводить корректировку»,— открыл секцию первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

Директор Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, главный архитектор Руслан Габдрахманов обратил внимание на важность подготовки девелоперов ко всем этапам строительства, одним из которых являются изыскательные работы.

«Уже сейчас при подготовке к строительству я слышу "мораторий на строительство", "ограничение", но в первую очередь надо рассматривать объекты, как возможность узнать историю города, людей, как был организован быт, и надо активнее рассказывать, что мы нашли. Что касается нормативной базы, то она должна быстро меняться, чтобы застройщики не боялись этого наследия, культурного слоя»,— отметил он.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики «Недвижимость и строительство» и модератор сессии Анна Жолобова отметила, что часто застройщики проводят археологические изыскания, уже когда приступают к строительству, например, на этапе котлована на территории находят объекты, и у девелоперов возникают дополнительные затраты, так как процедуры необходимо проходить повторно. «Еще один момент — дороговизна процедур в части обследования территорий и подготовки экспертизы. К тому же перечень археологов, которые могут заниматься данными работам, очень ограничен, поэтому процедуры затягиваются по времени»,— рассказала она.

«Решение о том, что объект, который найден, является объектом археологическим, наследием, имеет существенные и правовые последствия»,— подчеркнул заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Дмитрий Аратский.

По его словам, должна быть единая процедура выявления объектов культурного наследия, которая создаст баланс, чтобы к памятникам не относилось то, что не имеет историко-культурной ценности, порождая «необоснованное ограничение по развитию территории» и наоборот, чтобы объекты, имеющие историко-культурную ценность, не упускали из виду.

По словам начальника отдела свердловского управления госохраны ОКН Максима Семерикова, в регионе за последние годы зафиксирован шестикратный рост археологических разведок, но только около 5-6% заканчиваются выявлением новых археологических объектов. По его мнению, вариантов корректировок законодательства может быть несколько: от мер эволюционных (когда существующие процедуры можно оптимизировать), до революционных. «У нас выявляются чаще всего культурные слои XIX века, там массовый материал и его ценность даже внутри археологического сообщества — дискуссионная. На сегодняшний момент законодательство трактует культурный слой как археологические артефакты — следы археологической деятельности старше 100 лет. Если осуществить удлинение этого срока на период 200-300 лет для тех территорий, где объекты археологии не являются единственным достоверным свидетельством о деятельности человека, то это может существенно сократить число выявляемых объектов. Это радикальная мера»,— прокомментировал господин Семериков.

Он подчеркнул, что «выявление объекта археологии — это не приговор», и напомнил, что за последние годы в регионе были десятки случаев частичного изъятия археологического слоя на месте будущих строек и шесть случаев, когда изымали культурный слой полностью.

Уральские застройщики в свою очередь пожаловались на проблемы «кадрового голода» для данных работ, а также заявили, что стоит урегулировать вопрос стоимости работ, связанных с археологическим изысканием, так как на это может уходить «сотни миллионов рублей». Управляющий Свердловским отделением Сбербанка России Владислав Шиленко рассказал, что банк, когда рассматривает проектное финансирование, проговаривает с клиентами, какой срок закладывается на работу, связанную с археологией, и закладывает срок чуть больше. «Анонс потенциальных изменений в законодательстве, в том числе, позитивен для финансового учреждения, потому что более прозрачными становятся сроки, ответственность, стоимость, это позволяет лучше считать модель, оценивать риск»,— прокомментировал господин Шиленко.

Подводя итоги, участники встречи согласились, что объект культурного наследия – не повод отказываться от проекта.

«Любой археолог вам скажет, что культурный слой – не приговор. И не надо отказываться от инвестиционного проекта на этой территории. Необходимо разговаривать с археологами, ставя перед ними прозрачную задачу. Мы не те люди, чьи устремления направлены вглубь веков, мы готовы предлагать более гибкие варианты. Давайте находиться в диалоге»,— заключил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Мария Игнатова