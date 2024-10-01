СвЖД начала проводить иммерсивные экскурсии в Екатеринбурге

Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги (СвЖД) подготовил серию иммерсивных экскурсий — реконструкций о работе железнодорожного транспорта на разных этапах развития.

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На территории первого в Екатеринбурге железнодорожного вокзала (сейчас в нем расположен Музей истории, науки и техники СвЖД) 1 октября, во вторник, состоялся показ пилотного проекта «Иммерсивный музей: культурный код развития городов через железнодорожный транспорт».

На площадках музея СвЖД был организован показ нескольких этюдов: «Солдаты Первой мировой войны на привокзальной площади в ожидании отправки на фронт», «Вокзал как место отдыха и развлечений публики в мирные годы начала XX века», «Командир воинского эшелона и военврач в кабинете начальника станции перед отправкой состава на оборону столицы в Великую Отечественную».

Иммерсивный театр — одна из форм современного интерактивного театра, где зрителя «погружают» в разворачивающееся действие. Кроме того, с помощью реконструкции воссоздаются элементы повседневного быта профессии железнодорожника и погружают зрителя в историю определенного периода.

Проект приурочен ко Дню Российской железной дороги, который отмечается 1 октября, сообщили в пресс-службе СвЖД. Партнерами проекта являются Свердловский областной краеведческий музей и Государственный архив Свердловской области (ГАСО).

«Иммерсивный театр так же, как и экскурсии — удивительный жанр, когда человек может погрузиться в историю, буквально потрогать ее. Ведь это не сухие документы, не серьезные музейные экспонаты, это душа человека»,— отметил заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. Он подчеркнул, что железная дорога «не просто часть нашей истории, это основной вектор направления движения в прямом и в переносном смысле».

Серию исторических реконструкций на полигоне Свердловской магистрали планируется запустить на постоянной основе в течение 2024-2025 годов.

Анастасия Лесникова