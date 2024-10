«Сберу» по нитке

Арбитражный суд Московской области рассмотрит первое дело о возмещении ущерба, нанесенного санкционной политикой в отношении России на Украине и других странах. Генпрокуратура РФ требует взыскать сотни миллионов долларов с властей Украины, а также ряда банков, причастных к национализации дочерней финансовой структуры Сбербанка в этой стране. Согласно исковым требованиям надзора, реально возместить хотя бы часть ущерба смогут КБ «Ситибанк» и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», которые действуют в России.

Из иска следует, что вскоре после начала СВО, в марте 2022 года, на Украине был принят закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Этот закон, считают в Генпрокуратуре, противоречит ст. 33 и ст. 53 Женевской конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года, которыми без абсолютной необходимости для военных операций воспрещается изъятие и уничтожение имущества другого государства.

В апреле того же года власти США ввели санкции против ПАО «Сбербанк», заморозив все его активы в своей юрисдикции. А на Украине под санкции попало АО «Международный резервный банк» (МР-банк), все акции которого с 2007 года принадлежали «Сберу». У МР-банка в период его нахождения под контролем Российской Федерации и стабильной деятельности на Украине имелись корреспондентские счета в The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на общую сумму $371 млн 961 тыс.

Власти Украины решили изъять принадлежащий ПАО «Сбербанк» актив — МР-банк без выплаты собственнику компенсации, что согласно статье 11 (ii) Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985 год) признается экспроприацией, отмечает в своем документе Генпрокуратура России.

Вначале Совет национальной безопасности и обороны Украины установил запрет на вывод капитала МР-банка за пределы страны и его отчуждение связанным с банком лицам. Потом Нацбанк Украины запустил процедуру ликвидации МР-банка, не допустив для участия в ней «Сбер». Все украинские активы крупнейшего российского банка были взяты властями Украины под внешнее управление.

Что такое Международный резервный банк Досье Банк зарегистрирован на Украине 15 июня 2001 года как ЗАО «Банк НРБ-Украина» — «дочка» московского Национального резервного банка. В декабре 2007 года 100% акций приобретены Сбербанком. В августе 2008 года кредитное учреждение было переименовано в ПАО «Дочерний банк Сбербанка России». К январю 2010 года банк занял 12-е место в группе крупнейших банков по классификации Нацбанка Украины, а в начале 2013 года вошел в десятку. В 2015 году сменил название на ПАО «Сбербанк». В 2016 году проведена докапитализация — уставный капитал увеличен на 4,3 млрд гривен ($159 млн), до 12,5 млрд гривен ($463 млн). Банк обслуживал более 1 млн частных лиц, более 28 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, а также 5 тыс. крупных украинских предприятий. В январе 2016 года украинский Ощадбанк (название с украинского переводится как Сбербанк) оспорил в Хозяйственном суде Киева переименование «дочки» российского банка в 2015 году. В 2020 году, после четырех лет разбирательств, Верховный суд Украины признал право Ощадбанка на торговую марку «Сбербанк». 9 декабря 2021 года «дочка» Сбербанка сменила название с АО «Сбербанк» на Международный резервный банк (МР-банк). 25 февраля 2022 года — через сутки после начала специальной военной операции — Нацбанк Украины отозвал лицензию у МР-банка. 12 мая того же года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии 100% акций Международного резервного банка, находившихся в собственности у Сбербанка. Его активы были выставлены на продажу.

В результате, пришел к выводу надзор, ПАО «Сбербанк» утратило право собственности, лишилось фактического и юридического контроля над своей дочерней компанией и способности участвовать в распределении ее прибыли. В свою очередь, бюджетная система государства потеряла возможность получать доход от деятельности МР-банка за границей.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу «Сбера» задолженность МР-банка в размере €95,2 млн и $404 млн 603 тыс. При этом украинский ликвидатор МР-банка не заплатил ему ни цента.

Более того, все ценные бумаги и имущество банка было передано в пользу госпредприятия «Национальный фонд инвестиций Украины». Действия этой страны по изъятию активов МР-банка, полагают в Генпрокуратуре России, нарушают фундаментальный принцип неприкосновенности собственности, закрепленный ст. 8 и ст. 35 Конституции РФ и ст. 41 Конституции Украины.

В свою очередь, отмечает надзор, депонированные МР-банком в иностранной юрисдикции $371 млн 961 тыс. в отсутствие какого-либо судебного решения удерживаются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Собственнику утраченного на Украине имущества — ПАО «Сбербанк» — в добровольном порядке эти средства не возвращены. Вместо этого в начале 2022 года названные организации прекратили банковскую и инвестиционную деятельность в России, присоединившись к санкциям в отношении нее.

Одновременно с этим, по оценкам Генпрокуратуры, американские банки выступают учредителями и спонсорами крупнейших корпораций (General Dynamics Corporation, Lockheed Martin, Raytheon Technologies), которые производят оружие, боеприпасы и военную технику для украинского подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в России), а также нацбатальонов.

Кроме того, считает истец, власти США намерены передать имущество российского происхождения, включая «замороженные» активы ПАО «Сбербанк» и средства МР-банка, для их использования против обороны и безопасности Российской Федерации.

В этих целях Конгрессом США в апреле 2024 года принят законопроект, регламентирующий внесудебный порядок такой передачи.

В сложившейся ситуации, считает Генпрокуратура, «нарушенные ответчиками публичные интересы Российской Федерации подлежат восстановлению» путем признания права собственности ПАО «Сбербанк» на средства МР-банка в размере $371 млн 961 тыс., находящиеся на счетах в американских банках, и их последующего взыскания в пользу ПАО, что в качестве способа защиты предусмотрено ст. 12 Гражданского кодекса РФ.

Надзором установлено, что The Bank of New York Mellon в АО КБ «Ситибанк» открыто два банковских счета типа «С» на сумму 6 млрд 255 млн руб., а JP Morgan Chase Bank в ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» на двух счетах сосредоточено 87 млрд 197 млн руб. Генпрокуратура требует, чтобы арбитраж взыскал данные средства на общую сумму 93,4 млрд руб. в пользу «Сбера». А заодно признал за ним право собственности на $121,1 млн, внесенные МР-банком на корреспондентский счет, открытый в JP Morgan Chase Bank и $250,7 млн в The Bank of New York Mellon. До рассмотрения иска по существу они должны быть арестованы.

Как свидетельствует отчетность Ситибанка на 1 сентября 2024 года, почти вся остальная ликвидность была сосредоточена на депозитах в ЦБ, где хранилось 271,35 млрд руб. Свободные денежные средства, а также драгоценные металлы и природные камни оценивались в 5,8 млрд руб. У «Дж.П. Морган Банка» на депозитах в ЦБ оставалось 8,9 млрд руб. Средства на корреспондентских счетах в Банке России у российских банков выделить нельзя, однако совокупно на корсчетах как ЦБ, так и других банков остатки составляли 562,1 млрд руб. у Ситибанка и 332,2 млрд руб. у «Дж.П. Морган Банка».

Таким образом, в случае удовлетворения прокурорского иска, его требования в отношении российских банков могут быть исполнены.

Взыскать же солидарно с Совета национальной безопасности и обороны Украины, других органов госвласти этой страны, а также иностранных банков ущерб в размере $371 млн 961 тыс. 635,39 будет проблематично.

В Сбербанке от комментариев воздержались, а получить их от представителей ответчиков оперативно не удалось.

Николай Сергеев, Ольга Шерункова

Материал был изменен в связи с неточностью в подзаголовке.