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УГМК показала, как будет выглядеть первый в России небоскреб из трубобетона

«УГМК-Застройщик» показал, как будет выглядеть первый в России 100-метровый небоскреб из трубобетона, который построят в Екатеринбурге. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе девелопера.

Рендер первого в России небоскреба из трубобетона

Рендер первого в России небоскреба из трубобетона

Фото: Проектная документация

Рендер первого в России небоскреба из трубобетона

Фото: Проектная документация

В офисном центре на ул. Челюскинцев будет 23 этажа. Общая площадь небоскреба составит более 60 тыс. кв. м. В здании будут созданы коворкинги и переговорные, нотариальная контора, лаунж-зоны, фитнес-клуб, фуд-холл и ресторан с панорамным видом на 21 этаже. На последнем этаже будет конференц-зал.

Трубобетонные колонны используются в опорно-стержневой системе каркаса высотных зданий. Конструкция должна сократить сроки строительства и обеспечить высокую степень безопасности. Технология разработана Нижнетагильским заводом металлических конструкций.

Виталий Красиков

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