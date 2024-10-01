Антисептики попали в приговор

В Краснодаре вступил в силу приговор бывшим руководителям ООО «НПК "Спектр"» Роману и Наталье Цедовым, которые признаны виновными в причинении ущерба Фонду развития промышленности Краснодарского края на сумму 10 млн руб. В начальный период пандемии COVID-19 супруги Цедовы организовали получение в фонде займа на организацию производства антисептических средств. Вскоре спрос на антисептики упал, предприниматели не смогли вернуть кредит, после чего выяснилось, что сведения о компании «Спектр», предоставленные для получения займа, были подложными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему исполнительному директору НПК «Спектр» Роману Цедову и его бывшей жене Наталье Цедовой, занимавшей должность гендиректора компании, судебный акт опубликован в картотеке суда. Экс-супруги Цедовы признаны виновными в причинении особо крупного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения (ч.2 ст.165 УК РФ), потерпевшей стороной является унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края». Роман Цедов приговорен к одному году и девяти месяцам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% ежемесячно в доход государства, Наталье Цедовой назначено условное наказание.

В уголовном деле в отношении Романа и Натальи Цедовых идет речь о привлечении в ФРП целевого займа в сумме 10 млн руб. на организацию производства антисептических средств в городе Горячий Ключ, где у НПК «Спектр» имеется площадка по выпуску биодобавок для спортсменов и пищевых концентратов. Как рассказал в ходе следствия господин Цедов, являвшийся фактическим руководителем компании, незадолго до пандемии ковида предприятие привлекло заемные средства на расширение производства. Когда весной 2020 года в Краснодарском крае были введены ограничения в связи с пандемией, финансовое положение НПК «Спектр» критически ухудшилось. В этот момент Роману Цедову стало известно, что администрация Кубани предлагает предприятиям пищевой, химической или фармацевтической промышленности переориентировать часть производства на выпуск антисептиков. Фонд развития промышленности края предоставлял таким компаниям льготные займы по ставке 1% годовых на три года. По словам господина Цедова, он расценил участие в программе ФРП как единственный шанс спасти производство, при этом топ-менеджеру было известно о том, что «Спектр» не подходил под критерии льготного финансирования, так как имел просроченную задолженность перед контрагентами. Исполнительный директор «Спектра» попросил партнеров выдать ему справки об отсутствии долгов или о продлении сроков расчетов, если контрагенты отказывали, Роман Цедов организовывал изготовление подложных справок. В итоге господину Цедову удалось собрать пакет документов и получить в ФРП заем в сумме 10 млн руб., «Спектр» начал выпуск обеззараживающих жидкостей. Однако вскоре потребность в антисептической продукции сократилась, цена сильно упала, товар стал неконкурентоспособным. Из-за задержек платежей ФРП потребовал досрочно вернуть заем, в заявке «Спектра»были выявлены подложные документы, полиция возбудила уголовное дело.

Роман Цедов в ходе следствия и суда признал себя виновным, но ссылался на то, что потратил полученные в ФРП средства на создание производства. Наталья Цедова отказалась признать вину, пояснив, что ее статус гендиректора НПК «Спектр» был номинальным.

Наталья Цедова пояснила «Ъ-Юг», что согласилась занять руководителя НПК «Спектр» по просьбе мужа, чтобы срочно заменить заболевшего гендиректора. «В компании всем распоряжался Роман Цедов, он лично вел переговоры с кредиторами и работниками ФРП», – рассказала собеседник «Ъ-Юг». Наталья Цедова утверждает, что ущерб фонду не был нанесен, так как задолженность по займу взыскана с нее самой, бывшего мужа и компании «Спектр».

Анна Перова, Краснодар