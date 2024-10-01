В ЯНАО ожидается ветер с порывами до 30 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до конца дня 1 октября и ночью 2 октября ожидается сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в Приуральском, Шурышкарском, Тазовском и севере Надымского районов порывы могут достигать 25 м/с и более. В предгорных и прибрежных районах — 30 м/с и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха в среду, 2 октября, составит +4°, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем потеплеет до +7°, осадки не ожидаются. Ветер 8-9 м/с.

В четверг, 3 октября, ночью будет +3°, днем — +7°. Ожидаются небольшие кратковременные осадки, ветер 7-8 м/с.

Полина Хабарова