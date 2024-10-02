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День поставщика, «Мой бизнес. Старт с WB» и саммит БРИКС

Деловая афиша на октябрь

В октябре в Казани состоится встреча «Первый блин Е-комом» с экспертами в сфере электронной коммерции, в Фонде поддержки и предпринимательства Татарстана организуют семинар, посвященный налогам в 2024 году. «Сибур» организует День поставщика для предпринимателей, желающих сотрудничать с компанией. Также в октябре состоится саммит глав государств БРИКС. В рамках мероприятий БРИКС в Казани состоится 4-я Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, 3-е Заседание шерп (су-шерп) стран БРИКС и Встреча глав национальных статистических ведомств.

2–4 октября в Иннополисе пройдет международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024. Форум объединяет два крупных мероприятия: форум по инновациям в бизнесе и образовании и конференцию по искусственному интеллекту. Спикерами DID x AI IN 2024 выступят эксперты Сбера, Яндекса, Дом.РФ, КамАЗа, Интер РАО, Эйдос-Робототехники, ведущих российских вузов и отраслевых министерств.

2–4 октября в Иннополисе пройдет международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024

2–4 октября в Иннополисе пройдет международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

2–4 октября в Иннополисе пройдет международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В программе — пленарные заседания «AI как революция производительности», «Перспективы роботизации России: конвертация проблем в задачи» и «Кадры и наука для достижения технологического лидерства», выставка роботов, семинар по взаимному признанию квалификаций в рамках БРИКС, воркшоп по применению ИИ в медицине, митап для разработчиков игр с шоукейсом проектов и другие. Регистрация по ссылке.

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3 октября в лектории Ак Барс Банка (Казань, Правобулачная ул., 51) состоится серия из шести бесплатных бизнес-встреч «Первый блин Е-комом: как превратить ошибки в точки роста вашего бизнеса». Мероприятие для предпринимателей будет проходить в формате лекций с возможностью задавать вопросы спикерам. Во время каждой встречи предприниматели смогут послушать выступления экспертов в сфере электронной коммерции, узнать о примерах успешного ведения бизнеса и получить доступ к инструментам для его развития. Регистрация на мероприятие по ссылке. Начало в 17:00.

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8 октября в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана (Петербургская, 28) пройдет семинар «Налоговые проверки: риски, ответственность». Налоговые специалисты расскажут, что налоговая инспекция будет искать на выездных и камеральных проверках в 2024 году, каковы полномочия контролеров и как не допустить их превышения во время проверки, как составить ответ на требование инспекторов и многое другое. Регистрация по ссылке. Начало в 10:00. Мероприятие будет длиться два часа.

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10 октября пройдет День поставщика для компании «Сибур». Мероприятие нацелено на расширение рынков сбыта продукции производственного бизнеса. Представители компании огласят требования к своим поставщикам, рассмотрят предложения предприятий-участников выступить в качестве потенциальных поставщиков для закрытия потребностей компаний. Предприятиям представится возможность лично обсудить интересующие вопросы и провести презентации своей продукции на b2b-встречах по пяти направлениям:

  • закупки оборудования и материалов;
  • закупки для инвестиционных проектов;
  • закупки химической продукции, сырья, тары и упаковки;
  • технологическая независимость и импортозамещение;
  • закупки ИТ-оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие пройдет в IТ-парке имени Башира Рамеева, по адресу: г. Казань, Спартаковская ул., 2. Регистрация по ссылке . Начало в 10:00.

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15 октября в Фонде поддержки предпринимательства РТ (Петербургская, 28) пройдет семинар «Налоговая реформа: изменения, которые коснутся с 2025 года». Эксперты расскажут, что изменится в ближайшем будущем для бизнеса и физлиц, а также проведут обзор главных изменений:

  • по НДФЛ, налоговым вычетам и льготам;
  • НДС на УСН;
  • налоговая амнистия;
  • прочие изменения, которые повлияют на работу бизнеса в 2025 году.

Также спикеры расскажут об основных изменениях в праве для плательщиков УСН. Регистрация по ссылке. Начало в 10.00. Мероприятие будет длиться два часа.

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14–28 октября в онлайн-формате пройдет бесплатный форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB». Спикеры форума-марафона — специалисты маркетплейса и приглашенные профильные эксперты. Они расскажут, как начать бизнес на торговой площадке и выбрать оптимальный вариант систем налогообложения для онлайн-торговли, открыть собственный пункт выдачи заказов (ПВЗ). Эксперты проведут уроки об эффективном использовании платформ, сервисов и инструментов маркетплейса. Помогут определять перспективные товарные ниши и результативно продавать. Регистрация по ссылке . Предварительно необходимо авторизоваться через Госуслуги. Начало в 16:00.

14–28 октября в онлайн-формате пройдет бесплатный форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB»

14–28 октября в онлайн-формате пройдет бесплатный форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB»

14–28 октября в онлайн-формате пройдет бесплатный форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB»

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28–31 октября онлайн состоится девятый поток бесплатного обучения для получателей социального контракта. Специалисты объяснят, как составлять бизнес-план, расскажут об основах и старте предпринимательского дела с нуля.

Социальный контракт предоставляется малоимущим семьям и гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан для соответствующих социально-демографических групп населения. Регистрация по ссылке. Начало в 16:00.

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22–24 октября в Казани пройдет саммит глав государств БРИКС — 2024. Саммит БРИКС — это ежегодная встреча глав государств стран—участниц организации, на которой обсуждаются возможности ускорения экономического роста, обеспечения социальной стабильности и усиления позиций блока в мировом сообществе.

В саммите также планируют принять участие президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, президент Кубы, президент Ирана, президент Боливии, премьер-министр Армении и другие.

В рамках мероприятий БРИКС в Казани состоится 4-я Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС 8–9 октября, 3-е Заседание шерп (су-шерп) стран БРИКС 17–21 октября, Встреча глав национальных статистических ведомств 28–29 октября.

О возможностях посещения площадок саммита точной информации нет.

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Зарина Акбирова

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