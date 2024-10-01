В Ставрополье осудили ОПГ, обманом завладевшую землей сельхозназначения

В организации преступного сообщества, мошенничестве и вымогательстве признали виновными четверых жителей Ставрополья.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, осужденные незаконно приобрели право собственности на десять участков земель сельхозназначения, используя фиктивные документы. Нанесенный тем самым ущерб администрациям Минераловодского и Андроповского округов оценили в 60 млн руб.

Кроме того, подсудимые при помощи силы и угроз вынудили владельца одного из сельхозпредприятий продать им уставной капитал по заниженной цене. Ленинский районный суд назначил организатору преступного сообщества наказание в виде 12,5 лет колонии, двоим его сообщникам — 7,5 лет колонии и еще одному — 5 лет лишения свободы условно.

Дмитрий Ковалевский