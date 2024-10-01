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В Ростовской области во время осеннего призыва не будут использовать электронные повестки

Во время осеннего призыва текущего года в Ростовской области не будут использоваться электронных повесток. Об этом сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров на встрече с журналистами в ростовском пресс-центре «Интерфакс».

По его словам, осенний призыв пройдет традиционно - с вручением бумажных повесток лично или с помощью заказных писем.

Во время осеннего призыва в Ростовской области планируется набрать почти 4 тыс. новобранцев. По словам, заместителя губернатора Вадима Артемова, срочники не будут служить в приграничных и новых регионах РФ.

Ева Китаева

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