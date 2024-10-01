В Оренбуржье передано в суд дело о незаконном обороте алкоголя на 2 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Оренбурга. Им инкриминируется производство, хранение, перевозка и продажа немаркированного спиртного (ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие установило, что с августа 2022 по декабрь 2023 года житель Оренбурга создал организованную группу, в которой также состояли его сын и двое знакомых. Фигуранты дела арендовали помещение в Оренбурге и приобрели этиловый спирт и тару для производства незаконного алкоголя.

Продукция хранилась в гараже. Силовики задержали подозреваемых во время продажи спиртного. Они изъяли из незаконного оборота более восьми тыс. бутылок алкоголя на общую сумму свыше двух млн руб. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов