В Оренбуржье передано в суд дело о незаконном обороте алкоголя на 2 млн рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Оренбурга. Им инкриминируется производство, хранение, перевозка и продажа немаркированного спиртного (ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Следствие установило, что с августа 2022 по декабрь 2023 года житель Оренбурга создал организованную группу, в которой также состояли его сын и двое знакомых. Фигуранты дела арендовали помещение в Оренбурге и приобрели этиловый спирт и тару для производства незаконного алкоголя.
Продукция хранилась в гараже. Силовики задержали подозреваемых во время продажи спиртного. Они изъяли из незаконного оборота более восьми тыс. бутылок алкоголя на общую сумму свыше двух млн руб. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Оренбурга.