Глава СКР потребовал возбудить дело о нарушении прав землевладельцев в Кучугурах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе краснодарского ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело о нарушении прав собственников земельных участков в п. Кучугуры. Об этом сообщает https://t.me/infocentrskrf/27640 Информационный центр СК России. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Согласно сообщению, жители кубанского поселка обратились к Александру Бастрыкину в соцсетях и рассказали о том, что бояться потерять свое жилье из-за нового генплана, который хотят утвердить местные власти. Согласно ему, около четырех тысяч участков планируется перевести из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в категорию «земли сельскохозяйственного назначения». Также власти через суд добиваются признания сделок о регистрации и покупке участков недействительными.

Анастасия Казуков