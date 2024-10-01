Около 200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды со 2 октября из-за ремонта

В Новороссийске 2 октября стартует второй этап реконструкции Троицкого группового водопровода. В связи с этим без воды до завершения ремонта останутся около 200 тысяч жителей города героя, заявил на аппаратном совещании глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Работы длительные, прошу всех отнестись с пониманием к важности проводимых работ и заранее запастись водой перед предстоящим отключением», — предупредил он.

Подвоз воды будут осуществлять по заявкам, которые можно оставить в «Водоканале» и Муниципальном центре управления. Аварийно-диспетчерские службы приведут в усиленный режим работы. Дата завершения ремонта водопровода — не называется.

Дмитрий Ковалевский