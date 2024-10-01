Из-за непогоды в горах Сочи закрывают туристические маршруты

В связи с ухудшением погодных условий в горах Сочи приостанавливают работу некоторые туристические маршруты и объекты. Об этом сообщают пресс-службы курортов в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сейчас на Красной Поляне канатные дороги Аибга и Черная пирамида закрыты для посетителей. Остальные объекты пока доступны для желающих.

На Розе Хутор из-за непогоды приостановили работу качели на Пике. Также закрыли несколько популярных туристических троп: Календула, Явор, Пегас, Путь Тритона и Крокус. Тропа чемпионов также временно недоступна для туристов. Мост на Пике сегодня работать не будет.

Непогода продлится до 2 октября включительно. «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи и Сириусе прогнозируют дождь с грозой. Также ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. У берегов Черного моря могут формироваться смерчи.

Мария Удовик