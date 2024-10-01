Из мести энергетикам жительница Дона устроила ландшафтный пожар

Вчера, 30 сентября, жительница хутора Дядин Белокалитвенского района совершила поджог, в результате которого возник пожар площадью 700 кв. метров. Об этом сообщила глава Белокалитвенского района Ольга Мельникова в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, из-за сильных порывов ветра производилось временное отключение электроэнергии в ряде населенных пунктах, в том числе в хуторе Дядин. Жительница хутора позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую служба с требованием незамедлительно подать электроэнергию в ее домовладение, в противном случае она угрожала поджечь траву. Электричество женщине было нужно, чтобы заварить кофе.

Диспетчер объяснил причины отсутствия электроэнергии, однако ответ жительницу хутора Дядин не удовлетворил и она исполнила свои угрозы.

Пожар удалось ликвидировать лишь спустя двух часов.

Ева Китаева