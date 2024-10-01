Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роснефть оснастила высокотехнологичным оборудованием больницу в Новокуйбышевске

При поддержке Новокуйбышевского НПЗ (входит в «Роснефть») в Центральную городскую больницу г. Новокуйбышевска поступило новое диагностическое оборудование для перинатальной медицины. Это позволит расширить возможности учреждения здравоохранения и повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям города и Самарской области.

«Роснефть», следуя принципам социальной ответственности, традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Сфера медицины — одно из значимых направлений поддержки Компании.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством Самарской области реализуются проекты, которые позволяют укреплять материально-техническую базу социальных, образовательных и медицинских учреждений на системной основе.

Благодаря поддержке Компании в госпитальном блоке Новокуйбышевской центральной больницы смонтирован аппарат УЗИ экспертного класса для перинатальной медицины. Он поможет врачам дать полный и подробный скрининг состояния здоровья пациентов. Также приобретены четыре кардиомонитора для ведения истории развития плода во время беременности и при родах. Благодаря получаемым параметрам специалисты будут иметь возможность принимать своевременное решение о необходимости лечения будущих мам.

Также в медицинском учреждении появились два современных аппарата неинвазивной вентиляции лёгких. Закуплена самая современная открытая реанимационная система для новорождённых, которая играет ключевую роль в спасении жизни маленьких пациентов, их интенсивной терапии и реабилитации. Оборудование включает в себя специальные открытые инкубационные кувезы, которые обеспечивают непрерывное поддержание необходимых параметров микроклимата и концентрации кислорода, мониторинг жизненно важных функций.

Справка

Самарская область — один из ключевых регионов деятельности НК «Роснефть», где Компания представлена комплексом производственных предприятий полного цикла: добычи углеводородов, их переработки и сбыта готовой продукции.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК „Роснефть“ и Самарской областью реализуются мероприятия для решения приоритетных задач социально-экономического развития территории. Благодаря поддержке Компании в регионе осуществлен ряд крупных социальных проектов: в нескольких городах и районах построены или реконструированы образовательные учреждения, возведены ледовые дворцы и приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...