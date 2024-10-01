Предприниматель из Новочеркасска получил год условно за гибель рабочего

Виновным в смерти рабочего во время разгрузочных работ признали индивидуального предпринимателя из Новочеркасска. Он допустил к работе сотрудника без соответствующей подготовки, знаний, удостоверений и допусков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. Имя осужденного не называется.

В ноябре 2023 года, управляя краном-манипулятором, установленным на автомобиле, рабочий допустил соприкосновение стрелы крана с проводами. От удара электрическим током мужчина погиб.

Его работодатель признал свою вину. Обвиняемого приговорили к году лишения свободы условно.

Дмитрий Ковалевский