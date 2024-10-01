На Кубани объем финансирования нацпроектов составил 72 млрд рублей в 2024 году

В текущем году на реализацию национальных проектов в Краснодарском крае было направлено 72 млрд руб., сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Средства выделены на развитие и модернизацию объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Кубань участвует в нацпроектах России с 2018 года. Всего за это время на их финансирование было направлено 330 млрд руб., в том числе около 150 млрд руб. выделено из федерального бюджета.

В частности, по нацпроекту «Образование» за пять с половиной лет в регионе возвели 46 школ, реконструировали 61 детсад. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построили 1,5 тыс. км дорог, провели капремонт Яблоновского моста в Краснодаре, закупили 230 единиц экологического общественного транспорта. По нацпроекту «Здравоохранение» в крае построили 77 фельдшерских-акушерских пунктов (ФАПов), приобрели 6,7 тыс. единиц медоборудования. Также сейчас проводится ремонт 32 медучреждений и возводятся 19 поликлиник.

Анастасия Казуков