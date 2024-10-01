В Ульяновской области билеты на электрички можно купить через чат-бот в Telegram

Для пассажиров пригородных поездов в Ульяновской области, обслуживаемых АО «Башкортостанская ППК», доступен новый сервис покупки билетов через чат-бот в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Для покупки билета необходимо воспользоваться виртуальным помощником @bilet_na_elektrichku_bot в Telegram: указать адрес электронной почты, номер телефона, станции отправления и прибытия. Оплата доступна с помощью банковской карты и через мобильную платежную систему.

Наиболее популярными пригородными направлениями из Ульяновска являются инзенское и димитровградское.

Андрей Сазонов