В Ульяновской области билеты на электрички можно купить через чат-бот в Telegram
Для пассажиров пригородных поездов в Ульяновской области, обслуживаемых АО «Башкортостанская ППК», доступен новый сервис покупки билетов через чат-бот в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Для покупки билета необходимо воспользоваться виртуальным помощником @bilet_na_elektrichku_bot в Telegram: указать адрес электронной почты, номер телефона, станции отправления и прибытия. Оплата доступна с помощью банковской карты и через мобильную платежную систему.
Наиболее популярными пригородными направлениями из Ульяновска являются инзенское и димитровградское.