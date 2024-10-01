Глава СК РФ вмешался в ситуацию с расселением аварийного дома 1917 года постройки в Самаре

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Максим Козлов доложит в центральный аппарат о расселении аварийного дома в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О ситуации со зданием сообщила жительница Самары, которая позвонила на единую многоканальную телефонную линию СК РФ. Она рассказала о том, что дом 1917 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.

Со слов звонившей, в здании «межэтажные перекрытия прогнили, системы водо-, тепло- и электроснабжения неисправны, из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень». Дом был признан аварийным в 2016 году.

Однако до сих пор чиновники не расселили жильцов и не предоставили им благоустроенные квартиры. Сроки расселения регулярно переносятся.

СУ СК РФ по Самарской области начало процессуальную проверку в связи с ситуацией. Максим Козлов доложит Александру Бастрыкину об итогах расследования.

Георгий Портнов