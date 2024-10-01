Глава СК РФ вмешался в ситуацию с расселением аварийного дома 1917 года постройки в Самаре
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Максим Козлов доложит в центральный аппарат о расселении аварийного дома в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
О ситуации со зданием сообщила жительница Самары, которая позвонила на единую многоканальную телефонную линию СК РФ. Она рассказала о том, что дом 1917 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.
Со слов звонившей, в здании «межэтажные перекрытия прогнили, системы водо-, тепло- и электроснабжения неисправны, из-за постоянной сырости в помещениях распространилась плесень». Дом был признан аварийным в 2016 году.
Однако до сих пор чиновники не расселили жильцов и не предоставили им благоустроенные квартиры. Сроки расселения регулярно переносятся.
СУ СК РФ по Самарской области начало процессуальную проверку в связи с ситуацией. Максим Козлов доложит Александру Бастрыкину об итогах расследования.