В селе на Кубани отремонтируют три дома, пострадавших от БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил исполняющему полномочия главы Щербиновского райна Сергею Дормидонтову помочь жителям села Шабельское восстановить имущество, пострадавшее из-за падения беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

Беспилотник, запущенный украинскими боевиками, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 29 сентября. При падении он врезался в дерево и взорвался. В результате пострадали три дома – в них выбило окна, повредились хозпостройки и навес во дворе одного из домовладений.

Жильцам помогут с приобретением стройматериалов для ремонта имущества.

Анастасия Казуков