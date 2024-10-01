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Назначен новый руководитель самарского МП «ТТУ»

Директором муниципального предприятия Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» стал Александр Горшков. Информация размещена в базе данных «Спарк-Интерфакса».

В профильном департаменте «Ъ-Волга» пояснили, что Александр Горшков назначен руководителем предприятия временно, без приставки «врио», на период отсутствия прежнего директора, Михаила Ефремова.

По данным ресурса, господин Горшков приходится полным тезкой бывшему руководителю и совладельцу более чем десяти организаций в сфере торговли, строительства и транспортных перевозок в городах РФ. В списке организаций, которые ранее возглавлял чиновник, значится МУП «Пассажирские перевозки» в Бугуруслане Оренбургской области.

Прежний руководитель самарского МП «ТТУ» Михаил Ефремов был задержан в июне текущего года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое позже переквалифицировали на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сначала суд отправил подозреваемого в СИЗО. Однако в июле Михаил Ефремов был переведен под домашний арест.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн со ссылкой на следствие, Михаил Ефремов незаконно приобрел в лизинг 50 автобусов марки «МАЗ» и сдал транспорт в сублизинг ООО «СамараАвтоГаз» – одному из крупнейших транспортных перевозчиков в городе. На покупку транспорта было потрачено более 100 млн руб. бюджетных средств.

Георгий Портнов

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