Мэрия Ульяновска объявила торги на ремонт деформационных швов Императорского моста

Во вторник мэр Ульяновска Александр Болдакин сообщил, что администрация города объявила конкурс по отбору подрядчика на ремонт конструкций деформационных швов Императорского моста через Волгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Объявление об открытом конкурсе «на выполнение работ ремонту автомобильных дорог города Ульяновска (ремонт и замена деформационных швов и восстановление участков асфальтобетонного покрытия)» были размещены на портале госзакупок в понедельник, 30 сентября. Начальная цена контракта — 148,464 млн руб. Всего предполагается отремонтировать девять из 15 деформационных швов.

На состояние деформационных швов жители Ульяновска и региона начали постоянно жаловаться с начала этого года. С весны металлическое покрытие деформационных швов стало приходить в негодность еженедельно и чаще. В июле депутат Госдумы Владимир Кошелев в связи с жалобами жителей обращался по этому поводу в Приволжскую транспортную прокуратуру. Как депутат отмечал в своем Telegram-канале, уже тогда мэр Ульяновска Александр Болдакин пообещал, что деньги на ремонт швов будут найдены и вскоре срочно будет объявлена закупка на ремонт деформационных швов. Однако подготовка документации протянулась до конца сентября.

Господин Болдакин задержку объяснил тем, что объявлению закупки «предшествовала большая работа по уточнению множества организационных, технических и правовых вопросов», «вся аукционная документация прошла ряд экспертиз», «специалисты внимательно проанализировали представленные расценки и состав работ, техническое решение по ремонту и замене деформационных швов предложено на основе действующих ГОСТов и строительных норм».

Как отметил глава города, согласно проекту контракта, «работы должны начаться в середине ноября 2024-го и завершиться в следующем году». Мэр также отметил, что для контроля качества выполняемого ремонта планируется привлечь независимую специализированную организацию, в ближайшее время для этого также будут организованы конкурсные процедуры.

Господин Болдакин пообещал жителям города, что «работы планируется проводить без перекрытия движения по мосту», «по отдельным участкам будет организован реверс», однако отметил, что «другие корректировки все же возможны», «исходя из обстановки на объекте». Однако, ТЗ контракта допускает, что выполнение работ может производиться в том числе и «при полном закрытии движения». График выполнения работ предусматривает их окончание до 1 сентября 2025 года, однако в проекте контракта также оговаривается, что дата окончания его исполнения — 31 декабря 2025 года.

Сергей Титов, Ульяновск