TEN построит «деревню для айтишников» на Широкой Речке в Екатеринбурге

Уральский застройщик TEN планирует построить в Екатеринбурге на Широкой Речке комплекс из малоэтажных домов – IT-деревню. Как рассказал гендиректор компании «TEN девелопмент» Юрий Романович во время презентации проекта на выставке 100+ TechnoBuild, комплекс будут строить на земельном участке площадью 7,4 Га, который компания получила за спасение обманутых дольщиков.

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Недалеко от «Образцово» и «Палникс» планируют построить 19 домов четырех и пятиэтажных на 30 тыс. кв. м (640 квартир от 20 до 118 кв. м). Также на территории хотят построить трехуровневую автостоянку. Строительство планируют начать в конце этого года или начале следующего, а завершить в 2027 году.