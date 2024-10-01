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Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

На форуме 100+ TechnoBuild три застройщика из Екатеринбурга: PRINZIP, «Брусника» и Forum Group — представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска.

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PRINZIP, «Брусника» и Forum Group представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска

PRINZIP, «Брусника» и Forum Group представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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PRINZIP, «Брусника» и Forum Group представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Планируется, что будет благоустроена набережная Исетского озера. Здесь появится непрерывный пешеходный маршрут, а также инфраструктура для занятий водными видами спорта.

Вдоль береговой линии возведут несколько жилых кварталов. Рядом будет обустроена зеленая зона с велодорожками, детскими и спортивными площадками.

Девелоперы также построят санаторий, реабилитационный и образовательный центры и гостиничный комплекс. Кроме того, здесь появится общественный центр для проведения культурных и социальных мероприятий.

В городе будут построены новая трамвайная линия с Верхней Пышмой и транспортно-пересадочный узел.

Анастасия Таначева

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