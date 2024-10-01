На форуме 100+ TechnoBuild три застройщика из Екатеринбурга: PRINZIP, «Брусника» и Forum Group — представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография PRINZIP, «Брусника» и Forum Group представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 PRINZIP, «Брусника» и Forum Group представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Планируется, что будет благоустроена набережная Исетского озера. Здесь появится непрерывный пешеходный маршрут, а также инфраструктура для занятий водными видами спорта.

Вдоль береговой линии возведут несколько жилых кварталов. Рядом будет обустроена зеленая зона с велодорожками, детскими и спортивными площадками.

Девелоперы также построят санаторий, реабилитационный и образовательный центры и гостиничный комплекс. Кроме того, здесь появится общественный центр для проведения культурных и социальных мероприятий.

В городе будут построены новая трамвайная линия с Верхней Пышмой и транспортно-пересадочный узел.

Анастасия Таначева