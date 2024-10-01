Три девелопера из Екатеринбурга обновят центр Среднеуральска
На форуме 100+ TechnoBuild три застройщика из Екатеринбурга: PRINZIP, «Брусника» и Forum Group — представили совместный проект, который предполагает преобразование центра Среднеуральска.
Планируется, что будет благоустроена набережная Исетского озера. Здесь появится непрерывный пешеходный маршрут, а также инфраструктура для занятий водными видами спорта.
Вдоль береговой линии возведут несколько жилых кварталов. Рядом будет обустроена зеленая зона с велодорожками, детскими и спортивными площадками.
Девелоперы также построят санаторий, реабилитационный и образовательный центры и гостиничный комплекс. Кроме того, здесь появится общественный центр для проведения культурных и социальных мероприятий.
В городе будут построены новая трамвайная линия с Верхней Пышмой и транспортно-пересадочный узел.