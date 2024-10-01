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«Самолет» показал, что построит на месте домов под снос на Вилонова и Летчиков

Группа «Самолет» показала проекты жилых комплексов на улицах Летчиков и Вилонова в Екатеринбурге, которые девелопер построит на месте домов под снос в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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Проект на ул. Вилонова

Проект на ул. Вилонова

Фото: Проектная документация

Проект на ул. Летчиков

Проект на ул. Летчиков

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Проект на ул. Вилонова

Фото: Проектная документация

Проект на ул. Летчиков

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Сейчас компания расселяет жителей, а после займется сносом ветхих зданий. Как объяснили в компании, на ул. Вилонова в Пионерском поселке построят четыре отдельно стоящих здания переменной этажности от 14 до 32 этажей на 800 квартир, общая жилая площадь составит примерно 45 тыс. кв. м. «Фасады зданий облицуют штукатуркой и украсят белыми панелями, а короны декорируют секциями из золотых панелей. Все здания объединит стилобат, в котором разместятся коммерческие помещения и паркинг на 447 машиномест»,– прокомментировали в компании. На территории также построят детский сад для 100 малышей — до него можно будет дойти пешком всего за несколько минут. Напомним, общая площадь участка на ул. Вилонова составляет более 2 га.

На ул. Летчиков построят жилой квартал из четырех односекционных домов башенного типа с переменной этажностью от 22 до 32 этажей. «Жилой комплекс будет выполнен в базовых светлых тонах с акцентными элементами графитового, бежевого и серого цветов. Штукатурные фасады зданий украсят контрастным темным кирпичом и навесными панелями, а архитектурная подсветка подчеркнет силуэт каждого корпуса»,– рассказали в пресс-службе «Самолета». На территории комплекса построят детский сад для 100 детей, паркинг и многофункциональную спортивную площадку. Первые этажи корпусов отведут под коммерческие помещения общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. Площадь участка на улице Летчиков составляет 1,75 гектаров.

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