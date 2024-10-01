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Из заказников Ставрополья вывезли 1,4 тонн мусора

Из охраняемых природных территорий Ставропольского края в сентябре вывезли более 1,4 тонн мусора. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, расчисткой земли от мусора занимались активисты во время организованных Дирекцией особо охраняемых природных территорий субботников. Они прошли на территории двух памятников природы и девяти заказников. Участие принимали работники местных администраций, казаки, школьники, добровольцы, а также коллектив министерства труда и соцзащиты населения.

Дмитрий Ковалевский

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