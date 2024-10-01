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Юрий Рожин сдал пост

Чиновник покинул должность вице-губернатора Самарской области

Пост врио вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области покинул Юрий Рожин. Об этом стало известно вчера, 30 сентября, на оперативном совещании в правительстве региона. Господин Рожин, бывший глава двух региональных управлений ФСБ, начал трудиться в правительстве региона в 2017 году, после того как главой региона стал Дмитрий Азаров. Позже чиновник занял должность главного федерального инспектора Самарской области, но в 2022 году снова вернулся в правительство региона. По данным «Ъ-Волга», 67-летний экс-вице-губернатор уходит на пенсию.

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил 67-летнего Юрия Рожина за службу и вручил ему награду в честь маршала Дмитрия Устинова, учрежденную в 2023 году бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Впервые пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин занял в 2017 году, после того как регион возглавил Дмитрий Азаров. Из прежней управленческой команды в правительстве региона сейчас остаются только два вице-губернатора из шести — врио руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрей Когтев и руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Первым вице-губернатором назначен бывший генеральный директор самарских структур «Газпрома» Михаил Смирнов. Его предшественник и правая рука Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов начиная с периода работы в ООО «СВГК» с ноября прошлого года находится под следствием по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве станции метрополитена «Театральная».

Кандидатуру Михаила Смирнова в текущем месяце согласовали депутаты Самарской губернской думы. Кроме него парламентарии утвердили кандидатуру тульского соратника Вячеслава Федорищева — экс-министра экономического развития Тульской области Антона Емельяненко на пост вице-губернатора — руководителя экономического направления в Самарской области и кандидатуру Александра Фетисова. Врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области остается Вячеслав Романов, бывший министр промышленности и торговли Тульской области.

В 2003-2005 годах Юрий Рожин руководил УФСБ Чеченской Республики, в 2005-2916 годах — он возглавлял управление ФСБ России по Самарской области. После отставки губернатора области Николая Меркушкина господин Рожин распоряжением нового главы региона Дмитрия Азарова получил пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства. Позже Юрий Рожин был назначен главным федеральным инспектором региона, но в 2022 году покинул пост из-за достижения пенсионного возраста и вернулся к исполнению обязанностей вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона.

По мнению доктора социологических наук Владимира Звоновского, отставка Юрия Рожина после избрания нового губернатора была «ожидаема». «Полная смена всего правительства региона меня бы не удивила, а любое сохранение на своем посту, напротив, неожиданно»,— сказал Владимир Звоновский.

Сабрина Самедова

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