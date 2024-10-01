Донские энергетики переведены на особый режим работы из-за режима ЧС

Специалисты «Ростовэнерго» (филиал ПАО «Россети Юг») усилили работу в связи с введением режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Энергетики проводят круглосуточный мониторинг состояния электросетей в регионе, контролируют работу оборудования и осуществляют внеплановые обходы воздушных линий электропередач (ЛЭП).

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах задействованы более 1,4 тыс. специалистов и 505 единиц техники.

Режим ЧС был введен по всей территории Ростовской области 30 сентября по решению губернатора региона Василия Голубева из-за высокой пожароопасности.

Анастасия Казуков