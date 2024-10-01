В Димитровграде вынесен приговор по делу о телефонном мошенничестве на 1,5 млн рублей

Димитровградский городской суд признал жителя Ульяновской области Рустама Ахметова виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере (ч. ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

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«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Ахметова к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, суд определил взыскать с осужденного причиненный его преступными действиями потерпевшим ущерб»,— говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу. Следствие и суд установили, что 35-летний преступник получил по мессенджеру указания определенного лица и незаконно забирал деньги у жителей региона, которым сообщалось о том, что они должны были передать средства водителю якобы за то, чтобы их родственники не привлекались к ответственности за совершение ДТП.

Преступления были совершены в ноябре-декабре 2023 года. От действий мошенников пострадали пятеро граждан. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млн руб.

Георгий Портнов