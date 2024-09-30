Охота пуще неволи

В Ульяновске суд удовлетворил иск природоохранного прокурора к региональному минприроды и компании «ЭкоЛайф», признав нарушением законодательства включение в зону охотхозяйства части особо охраняемых территорий (ООПТ) рядом с селом Смородино, жители которого протестуют против реализации проекта. Прокурор в своем иске заявлял, что соглашение компании с минприроды о реализации проекта содержания диких животных в полувольных условиях вело к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду. Минприроды не намерено оспаривать решение суда, в компании «ЭкоЛайф» пока решения о подаче апелляции не приняли. Жители села Смородино продолжают настаивать на недопустимости размещения рядом с селом вольера с дикими животными, лишающего граждан доступа в лес.

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Как стало известно «Ъ», Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск ульяновского межрайонного природоохранного прокурора к министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области и ООО «ЭкоЛайф» о незаконности охотхозяйственного соглашения, по которому компании «ЭкоЛайф» был выделен участок под охотхозяйство, в границы которого попала часть территорий ООПТ «Долина реки Смородинки» и «Ландшафтный памятник природы “Белогорский овраг”». Прокурор требовал внести изменения в охотхозяйственное соглашение по исключению ООПТ из территории охотугодий.

Как ранее сообщал «Ъ», лесной участок площадью 84,4 га, непосредственно примыкающий к селу Смородино Сенгилеевского района Ульяновской области, в декабре 2021 года был передан в аренду компании «ЭкоЛайф» под деятельность охотхозяйства по договору, заключенному с региональным минприроды. В 2023 году минприроды выдало компании «ЭкоЛайф» разрешение на 45 лет «на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях (кабан, олень благородный, косуля сибирская, муфлон европейский). В июне этого года компания начала реализовывать проект и огородила забором вольер площадью 30 га, который примыкал непосредственно к селу, лишая граждан доступа в лес.

Село Смородино расположено в живописном месте Сенгилеевского района, рядом с нацпарком «Сенгилеевские горы».

Сразу же после начавшейся установки забора против проекта выступили жители села Смородино, возмущенные тем, что их лишают законного права на доступ в лес, гарантированного Лесным кодексом РФ. Они проводили сходы, обращая внимание первых лиц региона на возникшую проблему, обращались к губернатору, в минприроды и надзорные органы с просьбами проверить законность действий компании «ЭкоЛайф» и не допустить нарушения конституционных прав граждан, предлагали в качестве компромиссного варианта перенести вольер с дикими животными как минимум на три километра от села. В июле они разместили в интернете видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить их права. Председатель облправительства Владимир Разумков ответил жителям, что нарушений в деятельности «ЭкоЛайфа» не обнаружено, проект реализуется на законных основаниях, а, согласно Лесному кодексу, «пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях их безопасности».

На самом деле Лесной кодекс, наоборот, защищает право граждан на доступ в лес, устанавливая, что пребывание граждан в лесах может быть запрещено или ограничено только на землях обороны, в ООПТ, в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности граждан. Охотхозяйство в перечень не входит. В то же время в законе об охоте (№ 209-ФЗ от 24.07.2009) отмечается, что «в целях обеспечения безопасности допускается ограничение доступа граждан на лесные участки в границах охотничьего угодья». Эксперты считают, что нормы Лесного кодекса выше по своей юридической силе, чем закон об охоте.

Тем не менее именно на положение закона об охоте сослалась природоохранная прокуратура, не нашедшая в ходе проверки нарушений в «озаборивании леса», как именуют ситуацию жители села Смородино. В то же время прокуратура выявила ряд других серьезных нарушений, в том числе необоснованное включение в границы охотугодий территорий ООПТ «Долина реки Смородинки» и «Ландшафтный памятник природы “Белогорский овраг”», размещение ограждения вольера за пределами арендованной территории и нарушение требований о минимальном расстоянии охотугодий от населенного пункта. Иск по необоснованному включению части территорий ООПТ в зону охотугодий в июле был подан в суд.

Мотивировочная часть решения была подготовлена 12 сентября, но инициативной группе жителей села Смородино о нем стало известно только в минувшее воскресенье. На сайте суда решения до сих пор нет.

В своем иске природоохранный прокурор настаивал, что, согласно законодательству, «деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территории ООПТ запрещена», существующее соглашение нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Однако «ЭкоЛайф» и региональное минприроды заявляли, что нарушений в соглашении компании с региональным минприроды нет, и просили отказать прокурору в удовлетворении иска. Тем не менее суд согласился с доводами прокурора и возложил на региональное минприроды и «ЭкоЛайф» обязанность в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу исключить из охотничьих угодий «ЭкоЛайфа» особо охраняемые природные территории.

В компании «ЭкоЛайф» «Ъ» сказали, что «пока еще не приняли решения, будут ли направлять апелляционную жалобу». В то же время в региональном минприроды отмечают, что с решением суда согласились и обжаловать его не намерены. Но назвать конкретные площади, которые придется исключить из соглашения, в министерстве не смогли, сославшись на то, что необходимо провести межевание. В ведомстве отметили, что территории ООПТ, которые, вероятно, будут исключены из соглашения, с вольером полувольного содержания диких животных почти не связаны.

Активист инициативной группы жителей села Юлия Айзатуллова считает, что выводы суда все же заставят «ЭкоЛайф» передвинуть свой забор в долине реки Смородинки, «но поднятую жителями проблему принципиально это не решит». «Мы намерены добиваться отмены этого проекта, хотя у нас нет задачи навредить предпринимателям. Наша задача — сохранить гарантированное Лесным кодексом право граждан на беспрепятственный доступ в лес хотя бы в пешей доступности, и мы готовы идти на компромисс, предлагая просто перенести вольер в сторону от села как минимум на три километра», — сказала Юлия Айзатуллова.

В региональном минприроды «Ъ» ответили, что еще 8 июля направляли «ЭкоЛайфу» письмо с предложением рассмотреть возможность переноса границ вольера, «но ответа не получили». В министерстве также подчеркнули, что продолжают считать перенос вольера в другое место лучшим вариантом решения проблемы, но чиновники «не вправе заставить бизнесменов сделать это». Юрист «ЭкоЛайфа» Дмитрий Насонов ответил «Ъ», что вариант переноса вольера на 3 км «даже не рассматривается» и отодвинуть забор компания сможет «не более чем на 200 метров».

Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, оказывающий организационно-юридическую поддержку жителям села Смородино, отмечает, что «важность решения суда уже в том, что ранее представители региональной власти все время заявляли, что никаких нарушений в проекте “ЭкоЛайфа” нет, пока природоохранный прокурор не доказал в суде обратное». «Ситуация в Смородино — живой пример, когда есть противоречие в законодательстве. И в этой ситуации только первое лицо региона может помочь найти компромиссное политическое решение. В этом и есть одна из функций губернатора — поиск компромиссных решений в ситуации несовершенства законодательства», — сказал юрист.

В инициативной группе жителей села Смородино «Ъ» заявили, что борьбу за свои права продолжат «с еще большей активностью».

Сергей Титов, Ульяновск