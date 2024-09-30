Владимир Путин назначил девять новых судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей в Свердловской области. На шестилетний срок заместителями председателя Академического районного суда Екатеринбурга назначены Юлия Глушкова и Лада Никитина, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судьями в Академическом районном суде стали: Ирина Морозова, Анна Станевич, Ирина Сухнева.

Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Кушвинского городского суда стала Лариса Пыко, Ленинского райсуда в Нижнем Тагиле — Алена Кожевникова, Полевского городского суда — Марина Володина, Синарского районного суда Каменска-Уральского — Ирина Васильева.

Напомним, ранее президент назначил шесть судей в строящийся суд Академического района Екатеринбурга. Согласно указу главы государства, судьями стали: Наталья Барышникова, Анастасия Белоусова, Ольга Кротова, Екатерина Лепихина, Дарья Максимова, Ирина Ращектаева.

Виталий Красиков