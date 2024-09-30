Место силы и настоящей гармонии

Совмещение активного отдыха и бережного оздоровления — тренд, который набирает обороты, и мы хотим рассказать об отеле, который идеально соответствует такому формату.

Green Flow — первый в России отель, который вошел в международную ассоциацию Healing Hotels of The World. Хилинг-концепция, лежащая в основе создания отеля, отвечает основным запросам людей, живущих в стремительном ритме больших городов и перегруженных информацией. И Green Flow именно то место, где есть все условия, чтобы восстановить свое физическое и эмоциональное состояние и наполнить его энергией и силой. Баланс достигается благодаря гармоничному сочетанию энергии природы, комфортных условий, полному релаксу, грамотной физической активности, питанию и оздоравливающим методикам.

У отеля Green Flow удачное расположение — с одной стороны, в уютном уголке Олимпийской деревни в окружении потрясающих гор, с другой стороны — всего в четырех минутах езды от подъмника «Олимпия» 1100 м. Если вы являетесь любителем горнолыжного спорта — вы оцените близость к канатной дороге и регулярный бесплатный трансфер до нее. Также для вас предусмотрен удобный локер для хранения горнолыжного снаряжения и каждая деталь в отеле, нацеленная на полноценный отдых и восстановление.

В оформлении интерьеров использованы спокойные оттенки, натуральные материалы, в номерах отсутствует визуальный шум и все направлено на полноценный отдых и крепкий сон: от удобства кроватей и современного оснащения номера до панорамных видов на великолепные горы.

И, конечно же, куда без вкусной и полезной еды? Сбалансированное питание из свежих натуральных продуктов, которые закупаются на местных фермерских рынках, — основа меню ресторана Green Flow. В ресторане гостей ждут разнообразные завтраки в формате «шведского стола» и изысканное a la carte, которое оценят по достоинству как взрослые, так и дети.

Отдельно хочется отметить в Green Flow единственный на Роза Хутор открытый инфинити-бассейн с подогревом и подсветкой. Купаясь в нем, можно наслаждаться в любое время года горным воздухом и захватывающими дух видами.

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Термальная зона представлена в отеле финской сауной, хаммамом, душем впечатлений, биосауной, холодной купелью, горячей купелью с гидромассажем, гротом с прохладным водопадом.

Порадует гостей отеля и СПА-центр со своими роскошными СПА-ритуалами на натуральной косметике и аппаратной косметологией, за которой приезжают из Сочи, Москвы и других городов. Каждому гостю здесь помогут подобрать оптимальный уход для тела и лица, а также комплексные программы оздоровления. Есть отдельные программы и для любителей горных лыж и сноуборда: СПА-программы «Релакс» и «Спорт». Ведь эти виды спорта требуют высокой физической активности, и грамотное восстановление после тренировок и спусков имеет ключевое значение.

Для тех, кто любит основательный подход, — можно воспользоваться услугой чек-ап организма, сдать анализы и пройти персональную программу оздоровления: вы вернетесь с отдыха заметно похорошевшими и помолодевшими.

Дополняют пребывание гостей в отеле занятия йогой и скандинавской ходьбой, медитации, духовные практики, различные мастер-классы — все то, что помогает избавиться от стрессов, восстановить внутренние ресурсы и вернуть себе энергию и силу. Ведь Green Flow — это не просто место отдыха, а философия заботы о себе.

г. Сочи, Адлерский район, п. Эсто-Садок,

ул. Сулимовка, 9, тел. 8-499-289-90-24,

greenflow.ru

https://greenflow.ru/