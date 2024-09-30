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В Свердловской области мировым судьям с 1 октября повысят зарплаты на 17,5%

С 1 октября 2024 года оклады мировых судей из Свердловской области увеличатся на 17,5%. Соответствующий указ подписал директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей региона Алексей Намятов, сообщили в пресс-службе департамента.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«При увеличении размеров окладов будут сохранены все надбавки и поощрительные выплаты. В условиях высокой нагрузки на судебных участках мировых судей материальное стимулирование работников будет»,— отметил господин Намятов.

Согласно документу, оклады будут проиндексированы следующим сотрудникам аппаратов мировых судей региона: государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы региона; работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы области; работникам, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

Напомним, в июле стало известно, что с 1 октября 2024 года в регионе планируют проиндексировать зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Полина Хабарова

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