«Сочи Парк» вновь назвали лучшим парком развлечений страны

На конкурсе «Хрустальное колесо 2024» «Сочи Парку» в 10-й раз присудили звание лучшего парка развлечений России с количеством посетителей свыше 1 млн человек в год. Всего локация завоевала три награды в трех престижных номинациях, рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

С начала года объекты парка посетили почти 1,7 млн гостей. Это абсолютный рекорд за годы работы. Гендиректор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова отметила, что парк будет и дальше развиваться, получать награду как лучший парк с посещаемостью более 2 млн человек.

Жюри, состоящее из профессионалов индустрии, оценивало участников конкурса по нескольким критериям, среди которых количество посетителей, качество услуг, обеспечение безопасность аттракционов, а также новации года. В парке напомнили, что летом этого года открыли два новых семейно-экстремальных аттракциона — «Соловей-разбойник» и «Богатырская застава».

Вячеслав Рыжков